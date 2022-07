Se per qualcuno D'Annunzio era un estetista... (Di domenica 24 luglio 2022) E' ingeneroso ma bisogna rispettare la cronaca. Gli esami di maturità sono conclusi e qualcuno con solerzia si è messo a cercare gli errori più clamorosi dei maturandi. Ad esempio, in una interrogazione, uno ha detto che D'Annunzio era un estetista. C'è anche chi ha sostenuto di non aver mai sentito parlare di Mattarella; un altro, parlando di una poesia di Giacomo Leopardi: “L'infinito” parla di un cespuglio anziché della famosa siepe; ma c'è anche chi ha garantito che Mussolini era comunista. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) E' ingeneroso ma bisogna rispettare la cronaca. Gli esami di maturità sono conclusi econ solerzia si è messo a cercare gli errori più clamorosi dei maturandi. Ad esempio, in una interrogazione, uno ha detto che D'era un. C'è anche chi ha sostenuto di non aver mai sentito parlare di Mattarella; un altro, parlando di una poesia di Giacomo Leopardi: “L'infinito” parla di un cespuglio anziché della famosa siepe; ma c'è anche chi ha garantito che Mussolini era comunista.

