Salerno resta la città dell’accoglienza e dei diritti di tutt3: Pride, un successo (Di domenica 24 luglio 2022) di Erika Noschese Salerno si conferma la città dell’accoglienza e dei diritti di tutt*. Strade arcobaleno, ieri, in città per il Pride, la manifestazione organizzata da Arcigay Salerno e preceduta da una serie di iniziative in tutta la provincia. Ieri mattina, in piazza Ferrovia, l’inaugurazione della panchina arcobaleno con il presidente di Arcigay Francesco Napoli, la vice sindaco Paky Memoli e il consigliere Fabio Polverino. “Tutte le persone del mondo possono sedere senza distinzione di nessun tipo . Dobbiamo continuare a costruire una società rispettosa dei diritti delle persone – ha dichiarato la vice sindaco e assessore alle Pari Opportunità – Con il dialogo dobbiamo abbattere schemi precostituiti ed obsoleti : il rispetto della persona è un ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 24 luglio 2022) di Erika Noschesesi conferma lae deidi tutt*. Strade arcobaleno, ieri, inper il, la manifestazione organizzata da Arcigaye preceduta da una serie di iniziative in tutta la provincia. Ieri mattina, in piazza Ferrovia, l’inaugurazione della panchina arcobaleno con il presidente di Arcigay Francesco Napoli, la vice sindaco Paky Memoli e il consigliere Fabio Polverino. “Tutte le persone del mondo possono sedere senza distinzione di nessun tipo . Dobbiamo continuare a costruire una società rispettosa deidelle persone – ha dichiarato la vice sindaco e assessore alle Pari Opportunità – Con il dialogo dobbiamo abbattere schemi precostituiti ed obsoleti : il rispetto della persona è un ...

thevolleynews : C femminile, il coach Paolo Cacace resta al timone della Guiscards Salerno - - CCIAA_Salerno : RT @unioncamere: 32mila #imprese in più tra aprile e giugno. Dopo due anni di #Covid resta debole la dinamica delle nuove iscrizioni, le ca… - dreaminwithsel : RT @silentscrevms: RT GATTINO CERCA CASA URGENTEMENTE La sorellina è stata adottata e resta da solo. Non sappiamo il sesso ma probabilment… - silentscrevms : RT GATTINO CERCA CASA URGENTEMENTE La sorellina è stata adottata e resta da solo. Non sappiamo il sesso ma probabi… - iocanedistrada : Un piccolino che resta solo in canile, possibile? SOL ha tre mesi e mezzo e pesa ora solo 2 kg... è dolcissimo, un… -