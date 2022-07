Raimondo Todaro ha chiuso con lei | “Due vite diverse” | Hanno fatto sognare tutti

(Di domenica 24 luglio 2022) Il ballerino e coreografoha messo un punto al suo rapporto con lei dopo averinnamorare: l’ultima rivelazione Il ballerino(screenshot Witty)è felicemente sposato con la collega Francesca Tocca: i dueanche un figlia di nome Jasmine. Il loro matrimonio non è però sempre stato felice ed anzi qualche anno fa i dueanche deciso di prendere strade. Un periodo reso ancora più difficile anche a causa di alcune voci cheinfiammato il gossip. Entrambi sono finiti al centro dell’attenzione a causa di alcuni presunti nuovi amori. La Tocca è stata associata al nome di Valentin: i due si sono conosciuti nel ...

infoitcultura : Amici, Raimondo Todaro distrugge Milly Carlucci - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, cosa c’è stato? La conduttrice esce allo scoperto - zazoomblog : Raimondo Todaro fatto fuori da Amici? Ecco chi lo aspetta a braccia aperte - #Raimondo #Todaro #fatto #fuori… - zazoomblog : Raimondo Todaro rivela: “Cos’ha fatto Maria De Filippi durante la crisi con Francesca Tocca” - #Raimondo #Todaro… - zazoomblog : Raimondo Todaro rivela: “Cos’ha fatto Maria De Filippi durante la crisi con Francesca Tocca” - #Raimondo #Todaro… -

L'arrivo di Arisa potrebbe preludere anche il ritorno della Cuccarini dietro la cattedra di insegnate di ballo con l'addio di uno trae Veronica Peparini. Ma, come già detto, si ...Elisa Isoardi ha voluto chiarire una volta per tutte cosa c'è davvero tra lei e. E i fan sono rimasti senza ...Gli ultimi retroscena sul cast di Amici 2022/2023: la prof Anna Pettinelli potrebbe non tornare dietro la cattedra del talent show ...Amici 22, Anna Pettinelli sarebbe pronta a dire addio al talent. A prendere il suo posto la cantante Arisa che torna a un anno di distanza.