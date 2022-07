Pradalunga, auto finisce in una scarpata. Volo di 10 metri: muore una donna di 81anni (Di domenica 24 luglio 2022) La tragedia L’incidente è avvenuto domenica 24 luglio verso le 10.30 sulla strada che porta al Santuario della Madonna della Forcella. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 24 luglio 2022) La tragedia L’incidente è avvenuto domenica 24 luglio verso le 10.30 sulla strada che porta al Santuario della Madella Forcella.

infoitinterno : Pradalunga, finisce in una scarpata con l’auto e muore - infoitinterno : Pradalunga: auto finisce fuori strada muore 81enne - infoitinterno : Pradalunga, auto finisce in una scarpata. Volo di 10 metri - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pradalunga, mentre parcheggia vola in una scarpata con l'auto: morto - News24_it : Pradalunga, auto finisce in una scarpata. Volo di 10 metri: muore una donna 81anni - L'Eco di Bergamo -