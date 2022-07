Pavia | si tuffa nel Ticino e scompare | disperso un giovane

(Di domenica 24 luglio 2022) Dalle 20:00 di domenica 24 luglio sono in corso le ricerche di una persona dispersa nelle acque del, a Vigevano (). Dalle prime notizie sembra che si tratti di un uomo inetà, che sarebbe finito sott'acqua mentre stava facendo il bagno. Il fatto è accaduto nei pressi di Strada Cascinino, all'altezza del ponte che attraversa il fiume. Sul posto in azione i vigili del fuoco che stanno scandagliando le acque.

Dalle 20:00 di domenica 24 luglio sono in corso le ricerche di una persona dispersa nelle acque del Ticino, a Vigevano (). Dalle prime notizie sembra che si tratti di un uomo in giovane età, che sarebbe finito sott'acqua mentre stava facendo il bagno. Il fatto è accaduto nei pressi di Strada Cascinino, all'altezza