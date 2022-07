“Non avrai bisogno di chiedere”, alla scoperta del volume (Di domenica 24 luglio 2022) Il volume è già un caso editoriale a un anno dalla sua pubblicazione. Michele Cioffi, autore di “Non avrai bisogno di chiedere” (Amazon, 2021), raccolta di pensieri e aforismi, ci permettere di superare il caos esistenziale della società contemporanea e ritrovare il vero senso della vita. “Si vive in un Mondo di invisibili pieni di dignità, e di visibili che non riescono neanche ad alzare lo sguardo”. Dalla sua scrittura emerge chiara la volontà di riappropriarsi del valore delle parole che diventano veicolo per penetrare nel mistero della vita. Michele Cioffi con estremo garbo, è riuscito in modo empatico a tessere quel filo sottile tra il suo sentire e il lettore e dar vita a quel coinvolgimento emozionale che pochi autori riescono a creare. “Chi sa prendersi le ombre che la vita ... Leggi su lopinionista (Di domenica 24 luglio 2022) Ilè già un caso editoriale a un anno dsua pubblicazione. Michele Cioffi, autore di “Nondi” (Amazon, 2021), raccolta di pensieri e aforismi, ci permettere di superare il caos esistenziale della società contemporanea e ritrovare il vero senso della vita. “Si vive in un Mondo di invisibili pieni di dignità, e di visibili che non riescono neanche ad alzare lo sguardo”. Dsua scrittura emerge chiara la volontà di riappropriarsi del valore delle parole che diventano veicolo per penetrare nel mistero della vita. Michele Cioffi con estremo garbo, è riuscito in modo empatico a tessere quel filo sottile tra il suo sentire e il lettore e dar vita a quel coinvolgimento emozionale che pochi autori riescono a creare. “Chi sa prendersi le ombre che la vita ...

GianlucaVasto : La democrazia non è una banca. Hai i numeri, perché scappi? Se aiuti il popolo (come ti abbiamo chiesto) avrai anch… - Lopinionista : “Non avrai bisogno di chiedere”, alla scoperta del volume - UGO2579 : @miciasexi Bella come sei non avrai difficoltà…anzi - Alfredo43453989 : @matteorenzi Ok, so bene, ché eri per Draghi, benissimo! Oggi non posso accettare, ché farai alleanza con Di Maio,… - AndreasolazziAs : @AllRoundLazio La Lazio l'anno scorso ha segnato 77 gol. Quest'anno nel reparto offensivo avrai un Romero più esper… -