LIVE Bronzetti-Begu 2-6, 2-3 Finale WTA Palermo in DIRETTA: Bronzetti recupera uno dei due break (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 2-4 Lunga la risposta dell’azzurra, conferma il break di vantaggio Irina-Camelia Begu. 40-15 Smorzata sulla rete di Bronzetti. 30-15 Scambio lungo, alla fine scappa via il rovescio dell’azzurra. 15-15 Questa volta l’errore è di Bronzetti in risposta. 0-15 Errore banale a rete di rovescio per Begu dopo un’ottima prima. 2-3 FANTASTICO RECUPERO DELL’AZZURRA, REAGISCE E CONFERMA IL CONTRO break! Begu resta però in vantaggio di un break. 40-0 Lungo il dritto di Begu. 30-0 Ancora a segno Bronzetti. 15-0 Passante di rovescio, prende fiducia l’azzurra! 1-3 CERCA DI NUOVO LA PALLA CORTA MA ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Lunga la risposta dell’azzurra, conferma ildi vantaggio Irina-Camelia. 40-15 Smorzata sulla rete di. 30-15 Scambio lungo, alla fine scappa via il rovescio dell’azzurra. 15-15 Questa volta l’errore è diin risposta. 0-15 Errore banale a rete di rovescio perdopo un’ottima prima. 2-3 FANTASTICO RECUPERO DELL’AZZURRA, REAGISCE E CONFERMA IL CONTROresta però in vantaggio di un. 40-0 Lungo il dritto di. 30-0 Ancora a segno. 15-0 Passante di rovescio, prende fiducia l’azzurra! 1-3 CERCA DI NUOVO LA PALLA CORTA MA ...

