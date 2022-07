Leclerc pole grazie a Sainz Effetto scia e Charles vola - Sport - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) di Leo Turrini "Voglio ringraziare Carlos per l'aiuto che mi ha dato. Avesse pensato solo a se stesso, forse sarebbe stato lui il più veloce di tutti in pista" (Charles Leclerc). "Ci tenevamo a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) di Leo Turrini "Voglio ringraziare Carlos per l'aiuto che mi ha dato. Avesse pensato solo a se stesso, forse sarebbe stato lui il più veloce di tutti in pista" (). "Ci tenevamo a ...

Agenzia_Ansa : Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Per Lecl… - sportmediaset : Leclerc: 'Grazie Carlos, vogliamo vincere'. Sainz: 'Poteva essere pole' #F1 #FrenchGP #Leclerc #Sainz - nicolensey : RT @Edoardoleicorre: Leclerc la pole la faceva pure senza scia quindi anche meno co sto team work iniziamo a farlo quando serve veramente g… - serieB123 : F1, Gp Francia: pole di Leclerc, cosa sono i giochi di scia con Sainz - giambyscaglia : RT @PieroLadisa: Con la pole position conquistata quest'oggi al Paul Ricard, Charles Leclerc sale al terzo posto nella classifica all time… -