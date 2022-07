L’aumento dei tassi e dei prezzi si fa sentire: acquisto batte affitto soprattutto nelle periferie (Di domenica 24 luglio 2022) MILANO – In base alle analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa il mercato immobiliare è ancora vivace, la ricerca della prima casa è molto attiva così come quella del mutuo più adatto. L’analisi sulla convenienza di comprare l’immobile, piuttosto che scegliere di andare in affitto, parte dal presupposto che in caso di acquisto si abbia liquidità sufficiente per coprire almeno il 20% del valore, le spese accessorie e quelle necessarie all’accensione del mutuo. Inoltre, va considerato sempre il rapporto rata reddito. L’aumento dei tassi di interesse, L’aumento dei prezzi e dei canoni di locazione ha cambiato lo scenario rispetto ad un anno fa e le rate sono in aumento; inoltre, rispetto a un anno fa si contano più casi si in cui il canone di affitto è più ... Leggi su lopinionista (Di domenica 24 luglio 2022) MILANO – In base alle analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa il mercato immobiliare è ancora vivace, la ricerca della prima casa è molto attiva così come quella del mutuo più adatto. L’analisi sulla convenienza di comprare l’immobile, piuttosto che scegliere di andare in, parte dal presupposto che in caso disi abbia liquidità sufficiente per coprire almeno il 20% del valore, le spese accessorie e quelle necessarie all’accensione del mutuo. Inoltre, va considerato sempre il rapporto rata reddito.deidi interesse,deie dei canoni di locazione ha cambiato lo scenario rispetto ad un anno fa e le rate sono in aumento; inoltre, rispetto a un anno fa si contano più casi si in cui il canone diè più ...

