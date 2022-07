Laporta: «Messi? Capitolo non ancora chiuso» (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole del presidente del Barcellona Laporta: «Capitolo Messi ancora non finito. Mi sento in debito con lui» Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato alla fine del Clasico di questa notte, riaprendo ad un possibile ritorno di Lionel Messi. «Credo, spero e mi auguro che il Capitolo ancora non sia finito. Ed è nostra responsabilità garantire che abbia un finale migliore rispetto a quello che è stato. Da presidente ho fatto ciò che dovevo, ma nonostante penso di essere moralmente in debito con lui. Per il nostro club Messi è stato tutto, forse il miglior giocatore della storia, paragonabile solo a Cruijff». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole del presidente del Barcellona: «non finito. Mi sento in debito con lui» Joan, presidente del Barcellona, ha parlato alla fine del Clasico di questa notte, riaprendo ad un possibile ritorno di Lionel. «Credo, spero e mi auguro che ilnon sia finito. Ed è nostra responsabilità garantire che abbia un finale migliore rispetto a quello che è stato. Da presidente ho fatto ciò che dovevo, ma nonostante penso di essere moralmente in debito con lui. Per il nostro clubè stato tutto, forse il miglior giocatore della storia, paragonabile solo a Cruijff». L'articolo proviene da Calcio News 24.

