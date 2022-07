Infortunio Pogba, problemi in allenamento per il francese: le condizioni (Di domenica 24 luglio 2022) Paul Pogba tiene in apprensione la Juve e Allegri, il francese si è fermato in allenamento per via di un Infortunio al ginocchio Paul Pogba tiene in apprensione la Juve e Allegri, il francese si è fermato in allenamento per via di un Infortunio al ginocchio. Infortunio che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, non sarebbe particolarmente grave. Non sono al momento previsti esami strumentali, ma il francese potrebbe aver bisogno di un paio di giorni di riposo per superare il fastidio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Paultiene in apprensione la Juve e Allegri, ilsi è fermato inper via di unal ginocchio Paultiene in apprensione la Juve e Allegri, ilsi è fermato inper via di unal ginocchio.che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, non sarebbe particolarmente grave. Non sono al momento previsti esami strumentali, ma ilpotrebbe aver bisogno di un paio di giorni di riposo per superare il fastidio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

