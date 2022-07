F1, GP Francia 2022. Charles Leclerc contro Max Verstappen. Si annuncia una sfida di resistenza nella fornace di Le Castellet (Di domenica 24 luglio 2022) Alle ore 15.00 odierne prenderà il via il Gran Premio di Francia di Formula Uno. Si correrà nell’autodromo intitolato alla memoria di Paul Ricard, dove è annunciata una giornata estremamente impegnativa a causa delle condizioni meteo. Infatti farà caldissimo. La temperatura dell’asfalto, soprattutto alla partenza, rischia di sfiorare i 60°! Dunque piloti, vetture e pneumatici saranno messi a dura prova. Non è però solo l’atmosfera a essere rovente, bensì anche la lotta per il titolo iridato. Charles Leclerc deve recuperare 38 punti a Max Verstappen, ma sarà proprio il monegasco a partire con i favori del pronostico nella gara di oggi. D’altronde il ventiquattrenne del Principato scatterà dalla pole position, mentre il rivale per il Mondiale sarà al suo fianco. È la fotografia di come, ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Alle ore 15.00 odierne prenderà il via il Gran Premio didi Formula Uno. Si correrà nell’autodromo intitolato alla memoria di Paul Ricard, dove èta una giornata estremamente impegnativa a causa delle condizioni meteo. Infatti farà caldissimo. La temperatura dell’asfalto, soprattutto alla partenza, rischia di sfiorare i 60°! Dunque piloti, vetture e pneumatici saranno messi a dura prova. Non è però solo l’atmosfera a essere rovente, bensì anche la lotta per il titolo iridato.deve recuperare 38 punti a Max, ma sarà proprio il monegasco a partire con i favori del pronosticogara di oggi. D’altronde il ventiquattrenne del Principato scatterà dalla pole position, mentre il rivale per il Mondiale sarà al suo fianco. È la fotografia di come, ...

