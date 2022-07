Esordio alla grande di Insigne, il Toronto suo e di Bernardeschi vince 4-0 (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) Eccellente Esordio di Lorenzo Insigne in Mls. Il suo Toronto – che naviga nei bassifondi della classifica – ha battuto 4-0 lo Charlotte con un primo tempo strepitoso. Tutti i quattro gol sono stati infatti segnati nei primi 45 minuti. Lorenzo non ha segnato ma ha fornito l’assist del 4-0 con un tocco delizioso che ha liberati Bradley davanti al portiere avversario. Ottima anche la prestazione di Bernardeschi (con il numero 10) che ha segnato un gol – di sinistro – e servito un assist su calcio d’angolo. La partita si è sbloccata al quarto minuto con un fortunoso rimpallo che ha mandato in rete Osorio: il classico gollonzo. Sia Insigne sia Bernardeschi sono poi sostituiti alla fine del primo tempo. Criscito ha giocato 77 minuti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) Eccellentedi Lorenzoin Mls. Il suo– che naviga nei bassifondi della classifica – ha battuto 4-0 lo Charlotte con un primo tempo strepitoso. Tutti i quattro gol sono stati infatti segnati nei primi 45 minuti. Lorenzo non ha segnato ma ha fornito l’assist del 4-0 con un tocco delizioso che ha liberati Bradley davanti al portiere avversario. Ottima anche la prestazione di(con il numero 10) che ha segnato un gol – di sinistro – e servito un assist su calcio d’angolo. La partita si è sbloccata al quarto minuto con un fortunoso rimpallo che ha mandato in rete Osorio: il classico gollonzo. Siasiasono poi sostituitifine del primo tempo. Criscito ha giocato 77 minuti. L'articolo ilNapolista.

