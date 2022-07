Depressione, un prodotto può aiutare nel trattamento, ecco di cosa si tratta (Di domenica 24 luglio 2022) La Depressione è una patologia molto sottovalutata dalle persone e può portare a gravi problemi fisiologici e psichici. I sintomi più comuni della Depressione sono la stanchezza perenne, la difficoltà a trovare e mantenere la concentrazione, la perdita dell’appetito e il forte senso di colpa. Nel mondo, le persone colpite dalla Depressione sono più di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 24 luglio 2022) Laè una patologia molto sottovalutata dalle persone e può portare a gravi problemi fisiologici e psichici. I sintomi più comuni dellasono la stanchezza perenne, la difficoltà a trovare e mantenere la concentrazione, la perdita dell’appetito e il forte senso di colpa. Nel mondo, le persone colpite dallasono più di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

FlamFlam91 : RT @HuffPostItalia: La depressione non è un prodotto della biochimica del cervello e dei livelli di serotonina - salvatoregold : RT @colvieux: La #depressione non è un prodotto della biochimica del cervello e dei livelli di serotonina - alla fine o ricerca dà ragione… - PsichiatraMilan : La depressione non è un prodotto della biochimica del cervello e dei livelli di serotonina - Moixus1970 : RT @colvieux: La #depressione non è un prodotto della biochimica del cervello e dei livelli di serotonina - alla fine o ricerca dà ragione… - SessaAntonio : RT @colvieux: La #depressione non è un prodotto della biochimica del cervello e dei livelli di serotonina - alla fine o ricerca dà ragione… -