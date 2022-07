Come fare Screenshot su PC (Di domenica 24 luglio 2022) : vuoi fare una foto al desktop del tuo PC e non sai Come fare? Allora sei nel posto giusto, se non sei abile con il computer, oggi ti spiegherò Come fare in modo semplice e rapido! Anche se sei inesperto ci riuscirai senza nessun problema. La prima cosa che devi L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di domenica 24 luglio 2022) : vuoiuna foto al desktop del tuo PC e non sai? Allora sei nel posto giusto, se non sei abile con il computer, oggi ti spiegheròin modo semplice e rapido! Anche se sei inesperto ci riuscirai senza nessun problema. La prima cosa che devi L'articolo proviene da TenaceMente.com.

borghi_claudio : Non che non lo immaginassi ma stanno saltando fuori come funghi persone che fino a ieri venivano a criticarmi perch… - GassmanGassmann : Ma se in un paese hai solo partiti di destra e tutti sommati raggiungono a stento la maggioranza, come fai a non ca… - Giorgiolaporta : Buona Domenica a tutti. A #sinistra volano gli stracci tra #Conte e #Letta ancor prima delle #elezionianticipate. S… - patrizia_silano : @putino Abbiamo capito che ci trattano come deficienti! Vogliamo continuare a fare finta di niente? - CasadeiGuido : @rottmelnew Oggi non si potrebbe più fare, gli escrementi umani vanno trattati come rifiuti speciali a causa di que… -