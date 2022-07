Cocciante trionfa al Bergamo Summer Music e svela la sua anima rock

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 luglio 2022). Non si è mai piegato alle mode. Il mondo è la sua casa. Ama la diversità in tutte le sue forme. Riccardotorna dopo dieci anni sui palchi d’Italia e sta ricordando a tutti di essere uno dei più grandi artisti, dal prestigio internazionale, della storiaale del nostro paese. “canta” ha fatto tappa sabato 23 luglio all’Arena Estiva Fiera di. Anche il terzo concerto in programma al, dopo le date di Elio e Le Storie Tese e dei Pinguini, ha lasciato il segno. Il cantautore si è presentato sul palco in grande stile, rivelando la sua veradi puro cuore. Non è stati uno show di luci ed effetti speciali, la ...