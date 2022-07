Cercasi mappa per il Pd che s' è smarrito nei troppi campi | collezione di batoste per Letta

(Di domenica 24 luglio 2022) Il campo largo no, ora non più, perché i grillini sono stati cattivi con Mario Draghi. Quei birbantelli. Il campo Matteo (Renzi) neppure perché quell'Enrico stai sereno aancora gli rode. Ilno centrino - anzi centrini, perché nel mezzo ci son finiti a fiotti, da Luigi Di Maio a quelli che già ci stavano prima chissà ma anche se nascesse rischierebbe di non farcela a vincere per i numeri (anzi, i numerini) al momento del voto. Unica certezza dunque che resta al Pd, partito più di governo che di opposizione, è l'agenda Draghi con un piccolo neo: senza Draghi, l'originale, il che è come avere un'agenda di Paperone senza Paperone. In questa ricerca del campo largo perduto e di unno centrino con cui sostituirlo consigliamo perciò a Enricodi rileggersi un passaggio da «Un paese senza», ...

tempoweb : Cercasi mappa per il #Pd che s'è perso nei campi: collezione di batoste per Enrico #Letta #elezionianticipate… -

Agenzia ANSA

...non è come dire 'madri single' ' Direanoressiche non è come diremadri ... Disturbi alimentari: laonline dei centri dove si curano L'anoressia e la responsabilità dei ...Abbiamo così creato unadei lavori digitali in Europa, adatta ai lavoratori che vogliano esplorare altre nazioni, mentre lavorano nel proprio campo'. Pianeta Terra di Carla Chiusano a Capri Il campo largo no, ora non più, perché i grillini sono stati cattivi con Mario Draghi. Quei birbantelli. Il campo Matteo (Renzi) ...Il cartone animato ispirato all'omonimo manga di Osamu Tezuka (il papà di Astro Boy, Kimba e Black Jack) incentrato su un giovane cacciatore di demoni giapponese del XVI secolo, è la gemma che vi cons ...