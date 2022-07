Carnevali | «Casini ha idee giuste | ma in Serie A occorre mettere fine ai piccoli potentati»

(Di domenica 24 luglio 2022) Il Corriere dello Sport intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni. Racconta quanto sia stato determinante, nella sua carriera, l’incontro con Beppe Marotta, nel 1986, quando era al Monza. «Ero riuscito a vendere tutti i giocatori della Milanese tranne uno. Due al Milan, uno all’Inter e così via. Beppe ne aveva presi un paio, io gli segnalai che il più forte era proprio l’invenduto. Fui talmente persuasivo da convincerlo ad accollarsi anche quello. Curiosamente l’unico finito inA, Fabio Cinetti. Cinque presenze all’Inter, poi Torino, Chievo eccetera…». Continua: «Marotta è stato il mio maestro, già aanni 80 aveva una visione che non era limitata al campo e al mercato». Crescere accanto a lui, dice, «è stato molto formativo». Arrivò al Sassuolo dopo aver fondato il Master Group Sport. «Fui ...

napolista : #Carnevali: «Casini ha idee giuste, ma in #SerieA occorre mettere fine ai piccoli potentati» Al CorSport: «… -

Commenta per primo Giovanninon si ferma mai, neanche quando è malato. Il telefono dell'amministratore delegato del ... Il nuovo presidenteha le idee giuste, ma il punto di partenza ...... l'amministratore delegato GiovanniDb Reggio Emilia 31/05/2022 - finale campionato di calcio Primavera Tim / Roma - Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: LorenzoDopo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto sul calcio italiano: le sue parole a Il Corriere dello Sport ...