Canale 5 rivoluzione totale: rimpasto delle soap, sta per cambiare tutto (Di domenica 24 luglio 2022) Cosa sta succedendo dietro le quinte di Canale 5? Il pomeriggio della rete del biscione sta per rivoluzionare tutto. Cosa cambierà? Canale 5I vertici di Canale 5 hanno appena preso alcune decisioni sconvolgenti, che determineranno una rivoluzione totale nel palinsesto pomeridiano. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Con l’arrivo dell’estate abbiamo dovuto dire addio al pomeriggio di Canale 5 assieme al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Dopo le consuete soap, Uomini e Donne era il picco massimo di ascolti per Canale 5 che ha provveduto a rimpiazzare lo spazio mancante con due nuove serie. Fino a primavera inoltrata avevamo anche il daytime dell’Isola dei Famosi e a seguire Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. La pausa estiva ... Leggi su specialmag (Di domenica 24 luglio 2022) Cosa sta succedendo dietro le quinte di5? Il pomeriggio della rete del biscione sta per rivoluzionare. Cosa cambierà?5I vertici di5 hanno appena preso alcune decisioni sconvolgenti, che determineranno unanel palinsesto pomeridiano. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Con l’arrivo dell’estate abbiamo dovuto dire addio al pomeriggio di5 assieme al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Dopo le consuete, Uomini e Donne era il picco massimo di ascolti per5 che ha provveduto a rimpiazzare lo spazio mancante con due nuove serie. Fino a primavera inoltrata avevamo anche il daytime dell’Isola dei Famosi e a seguire Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. La pausa estiva ...

