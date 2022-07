Bimba morta di stenti, compagno Alessia Pifferi: “Giurava di non essere incinta” (Di domenica 24 luglio 2022) In queste ore sarebbero emerse tutte le bugie che Alessia Pifferi, mamma della piccola Diana, morta di stenti a Milano, raccontava al compagno Mario Angelo D’Ambrosio, ma anche alla mamma, alle amiche, ed evidentemente anche a se stessa. L’uomo intanto è stato ascoltato come testimone dal pm Francesco De Tommaso. A lui ha spiegato di aver saputo che la compagna fosse incinta solo “il giorno in cui ha partorito”. Bimba morta di stenti: le bugie di Alessia Pifferi al compagno Mario Angelo D’Ambrosio ha 58 anni e di mestiere fa l’elettricista a Leffe, in provincia di Bergamo. E’ stata da lui, per sei giorni di fila, Alessia Pifferi, mamma di Diana, ... Leggi su chihaucciso (Di domenica 24 luglio 2022) In queste ore sarebbero emerse tutte le bugie che, mamma della piccola Diana,dia Milano, raccontava alMario Angelo D’Ambrosio, ma anche alla mamma, alle amiche, ed evidentemente anche a se stessa. L’uomo intanto è stato ascoltato come testimone dal pm Francesco De Tommaso. A lui ha spiegato di aver saputo che la compagna fossesolo “il giorno in cui ha partorito”.di: le bugie dialMario Angelo D’Ambrosio ha 58 anni e di mestiere fa l’elettricista a Leffe, in provincia di Bergamo. E’ stata da lui, per sei giorni di fila,, mamma di Diana, ...

caterinacorda1 : RT @chil_q: BAMBINA DI 3 ANNI UCCISA CON UN CUSCINO DALLA SORELLA 16ENNE: «L'HA SOFFOCATA, NON RIUSCIVA AD ADDORMENTARLA» Una bambina di 3… - CarolinaDElia_ : ???BIMBA MORTA SOLA IN CASA: “DIANA ERA UN PESO”. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE NEL TG DI - VanEyck1434 : Madre snaturata. Che resti in carcere a piangere per tutto il resto della sua miserabile vita. No. Non c’è perdono.… - infoitinterno : Bimba morta sola in casa: la madre tornò a Milano, ma non si fermò dalla figlia - Corriere : Le foto da diva e le chat di incontri: chi è Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire la sua bimba -