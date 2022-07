Antonietta, 83 anni e Giuseppe, 90: prima gita in barca della loro vita (Di domenica 24 luglio 2022) A Orosei, un 90enne e una 83anne, anziana coppia sposata da tanti anni, hanno fatto la loro prima gita in barca. Le foto diventano virali. Giuseppe ed Antonietta sono i due protagonisti della storia, una coppia sarda sposata da tanti anni. La coppia anziana è stata trascinata con gioia, dai nipoti, in una nuova avventura mai provata: hanno fatto il loro primo giro in gommone. Giuseppe e Antonietta sono sposati da 60 anni e hanno 8 figli, 12 nipoti e 5 pronipoti. La foto di questa coppia di anziani sardi in barca è diventata virale nelle ultime ore. La storia è quella di Antonietta Cambone di 83 ... Leggi su formatonews (Di domenica 24 luglio 2022) A Orosei, un 90enne e una 83anne, anziana coppia sposata da tanti, hanno fatto lain. Le foto diventano virali.edsono i due protagonististoria, una coppia sarda sposata da tanti. La coppia anziana è stata trascinata con gioia, dai nipoti, in una nuova avventura mai provata: hanno fatto ilprimo giro in gommone.sono sposati da 60e hanno 8 figli, 12 nipoti e 5 pronipoti. La foto di questa coppia di anziani sardi inè diventata virale nelle ultime ore. La storia è quella diCambone di 83 ...

LianaCiccina : RT @Michele_Anzaldi: Con la direzione Sangiuliano, in 3 anni carriera lampo per Maria Antonietta Spadorcia al Tg2: tripla promozione con pa… - PIERPAOLONERI : RT @Michele_Anzaldi: Con la direzione Sangiuliano, in 3 anni carriera lampo per Maria Antonietta Spadorcia al Tg2: tripla promozione con pa… - RobertoSignore7 : RT @Michele_Anzaldi: Con la direzione Sangiuliano, in 3 anni carriera lampo per Maria Antonietta Spadorcia al Tg2: tripla promozione con pa… - ragusaibla : RT @Michele_Anzaldi: Con la direzione Sangiuliano, in 3 anni carriera lampo per Maria Antonietta Spadorcia al Tg2: tripla promozione con pa… - vivinbaro : RT @Michele_Anzaldi: Con la direzione Sangiuliano, in 3 anni carriera lampo per Maria Antonietta Spadorcia al Tg2: tripla promozione con pa… -