Aeroporto di Palermo, giovane si inginocchia davanti alla fidanzata: “Mi vuoi sposare?” (Di domenica 24 luglio 2022) Momenti di intensa commozione, ieri, all’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo. Un giovane si è inginocchiato nell’area arrivi e ha rivolto Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 24 luglio 2022) Momenti di intensa commozione, ieri, all’“Falcone Borsellino” di. Unsi èto nell’area arrivi e ha rivolto Perizona Magazine.

myhazlulu : Per caso domani all’aeroporto di Palermo incontro nessunx? - palermo24h : “Mi vuoi sposare?”, la romantica proposta di matrimonio all’aeroporto di Palermo - umbriajournal_ : Uomo nudo fa show all'aeroporto di Palermo, succede di tutto e di più - telodogratis : VIDEO | Romantica proposta di matrimonio all’aeroporto di Palermo - GDS_it : L'attende in aeroporto a #Palermo e le fa la proposta di matrimonio. Come si vede nel video la reazione della donna… -