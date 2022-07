A spasso con gli amici per Torrimpietra, ma è ai domiciliari: 42enne nei guai (Di domenica 24 luglio 2022) Fiumicino – Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri hanno svolto una massiccia operazione di controllo lungo il litorale nord della Provincia di Roma al fine di contrastare i fenomeni di mala movida e soprattutto per garantire un sano divertimento e garantire un deflusso senza pericoli ai tanti giovani che hanno preso parte ad eventi musicali e serate nei locali sul mare. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno sorpreso un 42enne, di Fiumicino, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione, in compagnia di altre persone non conviventi. Gli stessi Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno segnalato al Prefetto altre due persone, trovate in possesso di una modica quantità di stupefacenti, quali assuntori. Per dovere di cronaca, e a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022) Fiumicino – Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri hanno svolto una massiccia operazione di controllo lungo il litorale nord della Provincia di Roma al fine di contrastare i fenomeni di mala movida e soprattutto per garantire un sano divertimento e garantire un deflusso senza pericoli ai tanti giovani che hanno preso parte ad eventi musicali e serate nei locali sul mare. In particolare, i Carabinieri della Stazione dihanno sorpreso un, di Fiumicino, in atto sottoposto agli arresti, fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione, in compagnia di altre persone non conviventi. Gli stessi Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno segnalato al Prefetto altre due persone, trovate in possesso di una modica quantità di stupefacenti, quali assuntori. Per dovere di cronaca, e a ...

