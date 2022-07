Vendere il Napoli? C’è la risposta di De Laurentiis in diretta! (Di sabato 23 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulle voci circa una possibile cessione del club azzurro. Nei giorni scorsi, è arrivato anche un comunicato ufficiale sulla vicenda, nel quale venivano smentite le voci sul cambio al timone. Ecco quanto dichiarato dal patron: “Leggo degli articoli in cui si cerca fare il consultivo dei valori delle mie società. Il patrimonio della Filmauro. Basterebbe dire che abbiamo fatto 4 ‘Amici miei’, se io volessi farne quattro serie, io potrei campare di rendita per i prossimi trent’anni. Quando poi qualcuno si permette stupidamente di parlare dei cinepanettoni, io dico che siamo stati talmente bravi come osservatori di un clima italico discutibile, criticandolo per trent’anni. Abbiamo coniato anche il termine ‘cinepanettone’, è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Aurelio De, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulle voci circa una possibile cessione del club azzurro. Nei giorni scorsi, è arrivato anche un comunicato ufficiale sulla vicenda, nel quale venivano smentite le voci sul cambio al timone. Ecco quanto dichiarato dal patron: “Leggo degli articoli in cui si cerca fare il consultivo dei valori delle mie società. Il patrimonio della Filmauro. Basterebbe dire che abbiamo fatto 4 ‘Amici miei’, se io volessi farne quattro serie, io potrei campare di rendita per i prossimi trent’anni. Quando poi qualcuno si permette stupidamente di parlare dei cinepanettoni, io dico che siamo stati talmente bravi come osservatori di un clima italico discutibile, criticandolo per trent’anni. Abbiamo coniato anche il termine ‘cinepanettone’, è ...

