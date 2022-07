Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi sotto accusa: “Non cambio idea” (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo che lui e la fidanzata Claudia Dionigi hanno annunciato di aspettare un figlio che nascerà il prossimo dicembre, Lorenzo Riccardi ha svelato altri dettagli inediti della gravidanza e soprattutto del suo status di futuro papà. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere elettrizzato e felice ma anche molto agitato, impaurito da una cosa così grande e così forte, che cambia per sempre la vita di un uomo e di una coppia. Non solo: Lorenzo ha deciso che non sarà in sala parto assieme alla sua Claudia. “Non penso che assisterò al parto” ha rivelato. Spiegando poi: “Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!”. La sua decisione però ha suscitato molteplici polemiche, persino tra i suoi fan. In tanti – soprattutto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo che lui e la fidanzata Claudia Dionigi hanno annunciato di aspettare un figlio che nascerà il prossimo dicembre,ha svelato altri dettagli inediti della gravidanza e soprattutto del suo status di futuro papà. L’ex tronista diha ammesso di essere elettrizzato e felice ma anche molto agitato, impaurito da una cosa così grande e così forte, che cambia per sempre la vita di un uomo e di una coppia. Non solo:ha deciso che non sarà in sala parto assieme alla sua Claudia. “Non penso che assisterò al parto” ha rivelato. Spiegando poi: “Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!”. La sua decisione però ha suscitato molteplici polemiche, persino tra i suoi fan. In tanti – soprattutto ...

