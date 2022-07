Uomini e Donne, ex tronista scomparsa da quattro mesi (Di sabato 23 luglio 2022) Da diversi mesi ormai nessuno ha più notizie di Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne che si fidanzò con Alessandro Zarino e divenne “famosa” per la frase con cui Maria De Filippi le offrì il trono, ovvero: “Fregatene, fai la tronista!”. La ragazza non ha più aggiornato il suo profilo Instagram, né dato notizie di sé attraverso altri canali. A far sapere il motivo è stato il portale Very Inutil People, secondo il quale la ragazza avrebbe deciso di allontanarsi dal web per le numerose e feroci critiche ricevute nell’ultimo periodo, quando aveva preso qualche chilo. Un’ondata di bodyshaming, insomma, che avrebbe portato Veronica Burchielli a stare male e ad allontanarsi da tutto il contesto social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 luglio 2022) Da diversiormai nessuno ha più notizie di Veronica Burchielli, exdiche si fidanzò con Alessandro Zarino e divenne “famosa” per la frase con cui Maria De Filippi le offrì il trono, ovvero: “Fregatene, fai la!”. La ragazza non ha più aggiornato il suo profilo Instagram, né dato notizie di sé attraverso altri canali. A far sapere il motivo è stato il portale Very Inutil People, secondo il quale la ragazza avrebbe deciso di allontanarsi dal web per le numerose e feroci critiche ricevute nell’ultimo periodo, quando aveva preso qualche chilo. Un’ondata di bodyshaming, insomma, che avrebbe portato Veronica Burchielli a stare male e ad allontanarsi da tutto il contesto social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

