"Sputo in faccia a Erdogan e all'Onu". La Russia sorprende tutti ed esagera ancora (Di sabato 23 luglio 2022) Risale la tensione tra Ucraina e Russia, con il grano principale vittima. Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico sul porto di Odessa con missili da crociera Kalibr. Due missili sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina, mentre gli altri due hanno colpito le strutture del porto. Secondo il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko, l'attacco avrebbe provocato delle vittime. In particolare l'attacco missilistico ha colpito la zona portuale dove era stoccato il grano pronto per l'esportazione dopo l'accordo siglato in Turchia tra le due nazioni. "Non possiamo quantificare quanto grano ci fosse, perché è il ministero delle Infrastrutture che si occupa della logistica. Ma eravamo pronti con le prime spedizioni già per domani o dopodomani", ha spiegato un responsabile dell'ufficio stampa del Ministero delle Politiche Agricole ucraino.

