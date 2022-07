Si apre voragine in piscina e risucchia i bagnanti: un morto e un ferito (Di sabato 23 luglio 2022) Il giardino di una residenza privata a Karmei Yosef, appena fuori Tel Aviv, in Israele è diventato scenario di una tragedia che ha fatto una vittima e un ferito. A causare l’incidente una voragine che si è aperta all’improvviso sul fondo della piscina privata dove si stava svolgendo una festa. Tutto è avvenuto in pochi attimi, quando il terreno ha ceduto risucchiando l’acqua e i due uomini. Uno di loro si è salvato perché si è aggrappato a una sporgenza, riuscendo così a rimanere a galla; per l’altro invece non c’è stato niente da fare. Come riporta The Times of Israel i soccorritori dei vigili del fuoco accorsi sul posto si sono dovuti calare con le imbracature nella buca per estrarre l’uomo che era precipitato, ma quando l’hanno trovato era già senza vita. I lavori per il recupero dal fondo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Il giardino di una residenza privata a Karmei Yosef, appena fuori Tel Aviv, in Israele è diventato scenario di una tragedia che ha fatto una vittima e un. A causare l’incidente unache si è aperta all’improvviso sul fondo dellaprivata dove si stava svolgendo una festa. Tutto è avvenuto in pochi attimi, quando il terreno ha cedutondo l’acqua e i due uomini. Uno di loro si è salvato perché si è aggrappato a una sporgenza, riuscendo così a rimanere a galla; per l’altro invece non c’è stato niente da fare. Come riporta The Times of Israel i soccorritori dei vigili del fuoco accorsi sul posto si sono dovuti calare con le imbracature nella buca per estrarre l’uomo che era precipitato, ma quando l’hanno trovato era già senza vita. I lavori per il recupero dal fondo della ...

FQMagazineit : Si apre voragine in piscina e risucchia i bagnanti: un morto e un ferito - telodogratis : Choc in Israele, voragine si apre durante festa in piscina: morto un uomo | VIDEO - himeralive : Tragedia in piscina: si apre voragine durante festa e risucchia ospiti, un morto FOTO #cronacamondo #Himeraliveit… - WhiteWidow_5050 : @Jimmy_Ghi1 @Dottor_Strowman Scrivi su google si apre voragine in piscina su google e lo trovi - ParliamoDiNews : Si apre voragine in una piscina, due persone inghiottite: un morto e un ferito VIDEO #israele #gerusalemme #telaviv… -