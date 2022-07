Roma, ancora un’auto ripescata dalla fontana dell’Eur: è record (Di sabato 23 luglio 2022) Roma. Lo sappiamo, non è di certo la prima volta e, stando alla frequenza e alle previsioni dei cittadini, potrebbe non essere l’ultima – ovviamente facendo tutti i gesti scaramantici di rito. Quella maledetta fontana dell’Eur C’è forse nell’aria un record da battere, o chissà cosa, fatto sta che la fontana del Colosseo quadrato all’Eur ha ospitato questa mattina un altro veicolo. L’ultimo automobilista a fare centro è stata una donna, alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.00 di oggi, sabato 23 luglio. L’ultimo incidente oggi ancora un’auto nella fontana del Colosseo quadrato all’Eur. Ultimo automobilista a fare “canestro”, una donna. È successo intorno alle 5.30 del mattino di oggi, sabato 23 luglio. Sul posto la polizia di Stato e la polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022). Lo sappiamo, non è di certo la prima volta e, stando alla frequenza e alle previsioni dei cittadini, potrebbe non essere l’ultima – ovviamente facendo tutti i gesti scaramantici di rito. Quella maledettaC’è forse nell’aria unda battere, o chissà cosa, fatto sta che ladel Colosseo quadrato all’Eur ha ospitato questa mattina un altro veicolo. L’ultimo automobilista a fare centro è stata una donna, alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.00 di oggi, sabato 23 luglio. L’ultimo incidente ogginelladel Colosseo quadrato all’Eur. Ultimo automobilista a fare “canestro”, una donna. È successo intorno alle 5.30 del mattino di oggi, sabato 23 luglio. Sul posto la polizia di Stato e la polizia ...

