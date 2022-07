Renato Zero e l’amore per Enrica Bonaccorti: “Stavamo per sposarci, poi..” (Di sabato 23 luglio 2022) Enrica Bonaccorti per un certo periodo è stata sentimentalmente legata a Renato Zero. Una storia d’amore adolescenziale visto che Renato ed Enrica si sono amati quando avevano poco più di vent’anni. Un amore passionale che la conduttrice ha raccontato così: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente di Renato Fiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”. Renato Zero e l’amore per Enrica Bonaccorti Enrica Bonaccorti e Renato Zero avevano grandi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022)per un certo periodo è stata sentimentalmente legata a. Una storia d’amore adolescenziale visto cheedsi sono amati quando avevano poco più di vent’anni. Un amore passionale che la conduttrice ha raccontato così: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente diFiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”.peravevano grandi ...

_the_lobster_ : @Antizanz Io lo so che non c’entra ma volevo dire che ogni volta che sento parlare Fassina penso a Renato Zero. - infoitcultura : Jova Beach Party, ospiti Renato Zero e Raf a Marina di Cerveteri • Terzo Binario News - ExiledRomanista : @finmau1 @stefanoc1988 renato zero é un grande. non necessariamente il mio tipo di musica ma in quell'epoca non lo potevi ignorare. - MeeeeellllB : @giulw0nderland sere nere - Tiziano ferro vieni da me - le vibrazioni la solitudine - Laura Pausini ti scatterò… - Obi1K2 : @disastro84 @_LaChicca__ Le fans di Tananai si definiscono Lontrine. Non so se perché ce le chiami lui, un pò come… -