Rai | Anzaldi Iv | ' Al Tg2 la neo vice direttrice firma servizi | modo per non far lavorare altri?'

(Di sabato 23 luglio 2022) Una testata da sempre vicino alla destra - destra in maniera anche abbastanza sfacciata. E ora landa curiosa di una giornalista che in questi anni ha sempre raccontato (talora con toni enfatici) ...

Rom_Lisa : RT @globalistIT: - globalistIT : - GiovanniAbbade : @Michele_Anzaldi Perché hanno capito chi vince e chi comanderà in RAI, la vera cartina di tornasole del potere politico, altro che sondaggi. - ugofc81 : @Michele_Anzaldi Guarda, risolviamo il problema alla radice: privatizziamo la rai. O chiudiamola. È lo stesso. Tant… - ilGIANNON123 : @youcringe97 @vinorosso_ole @pierluigi_p @Michele_Anzaldi Quindi siamo d'accordo, per quanto riguarda l'informazion… -

Italia Viva

Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, Michele. "Con la direzione Sangiuliano, in 3 anni " prosegue" carriera lampo per ...Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, Michele. "Al Tg2 delle 20.30 " prosegue" è stata trasmessa un'intervista di 4 minuti ... Rai, Anzaldi: "Dopo le parole di Giorgetti, Ad e Cda si dimettano" L'intervista a Berlusconi, il servizio per Salvini, il servizio per Meloni e tutti gli altri partiti in un unico pastone. La protesta di Michele Anzaldi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...