Napoli - Mertens, è addio. De Laurentiis: 'Ha detto no a 2,4 milioni'. E il belga tace... (Di sabato 23 luglio 2022) Una storia d'amore durata nove anni, troncata in maniera un po' bruttina, ma che per certi versi non finirà mai. Sì perché il feeling fra Dries Mertens e Napoli quello è e resterà intatto. Il fatto ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022) Una storia d'amore durata nove anni, troncata in maniera un po' bruttina, ma che per certi versi non finirà mai. Sì perché il feeling fra Driesquello è e resterà intatto. Il fatto ...

annatrieste : Se @sscnapoli ha valutato che tempo di @dries_mertens14 a Napoli è finito è legittimo e, visto il 'repulisti', comp… - DAZN_IT : Ufficiale il divorzio tra il #Napoli e #Mertens. L'annuncio è arrivato dal presidente De Laurentiis. #DAZN - claudioruss : Anticipazioni dell’intervista di De Laurentiis a Kiss Kiss #Napoli, dalle 21: campagna abbonamenti con prezzi popol… - StCarnevale : Tutti coloro che parlano male di #Mertens sono delle indicibili la@@@ne, delle mu@@@ze, delle chia@@@@e. Tifosi non… - f_desena : RT @ildarion_1926: Io rimango della mia idea : #Mertens ha rifiutato non per soldi ma per vedute opposte rispetto a #Spalletti riguardo la… -