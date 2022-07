Mediaset trionfo estivo “Record assoluto”, si raddoppia ad agosto (Di sabato 23 luglio 2022) Mediaset mette a segno un risultato stratosferico e raddoppia la programmazione ad agosto. Come cambierà il palinsesto per i telespettatori. MediasetMediaset ha appena messo a segno un risultato storico. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e quali decisioni hanno preso i vertici. Il palinsesto estivo di Mediaset è in fase di riprogrammazione a causa dei risultati degli ultimi giorni. Persino forum e Avanti un altro! hanno riesco Attendo un grande successo pur essendo repliche. Per quanto riguarda invece il pomeriggio delle soap di Canale 5 sono state introdotte due novità con le serie Un altro domani e Terra amara. Le due soap hanno avuto un inizio un po’ deludente, per poi guadagnare punti su punti nelle settimane successive. Continuano anche gli appuntamenti di ... Leggi su specialmag (Di sabato 23 luglio 2022)mette a segno un risultato stratosferico ela programmazione ad. Come cambierà il palinsesto per i telespettatori.ha appena messo a segno un risultato storico. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e quali decisioni hanno preso i vertici. Il palinsestodiè in fase di riprogrammazione a causa dei risultati degli ultimi giorni. Persino forum e Avanti un altro! hanno riesco Attendo un grande successo pur essendo repliche. Per quanto riguarda invece il pomeriggio delle soap di Canale 5 sono state introdotte due novità con le serie Un altro domani e Terra amara. Le due soap hanno avuto un inizio un po’ deludente, per poi guadagnare punti su punti nelle settimane successive. Continuano anche gli appuntamenti di ...

