Malnate, anziana donna trovata senza vita in casa, si sospetta un omicidio (Di sabato 23 luglio 2022) . La scoperta del corpo è stata fatta dal figlio A Malnate, in provincia di Varese, una anziana donna è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. La donna, Carmela Fabozzi di 73 anni, è stata trovata dal figlio riversa a terra con ampie ferite alla nuca. Gli inquirenti ipotizzano lesioni da corpo contundente. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. Il figlio della donna, che lavora in Svizzera e che spesso trascorreva dei giorni a casa della madre, ha trovato l'uscio di casa chiuso. All'interno dell'abitazione, invece, vi era del disordine. Leggi anche: NAPOLI, GIOVANE PASTICCIERA FA ARRESTARE L'UOMO CHE LE CHIEDE IL PIZZO Le indagini, coordinate dalla procura di Varese, ...

