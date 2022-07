L’universo di The Walking Dead dice addio ai film su Rick Grimes, arriva lo spin-off con Michonne (Di sabato 23 luglio 2022) L’universo di The Walking Dead continuerà a vivere e non solo con lo spin-off dedicato a Daryl o quello con protagonisti Maggie e Negan ma anche grazie a Rick Grimes e la sua Michonne. La notizia arriva dritta dritta dal Comic-Con di San Diego dove si è parlato della famosa trilogia di film dedicati allo sceriffo e mai arrivati. Le notizie sull’inizio delle riprese e sulla trama dei tre film, qualche ora fa, hanno lasciato spazio ad una doppia rivelazione bomba che ha travolto i fan. Alla presenza di Andrew Lincoln e Danai Gurira, è stato annunciato lo spin-off di The Walking Dead dedicato ai loro personaggi. In un primo momento si è parlato di una ... Leggi su optimagazine (Di sabato 23 luglio 2022)di Thecontinuerà a vivere e non solo con lo-off dedicato a Daryl o quello con protagonisti Maggie e Negan ma anche grazie ae la sua. La notiziadritta dritta dal Comic-Con di San Diego dove si è parlato della famosa trilogia didedicati allo sceriffo e maiti. Le notizie sull’inizio delle riprese e sulla trama dei tre, qualche ora fa, hanno lasciato spazio ad una doppia rivelazione bomba che ha travolto i fan. Alla presenza di Andrew Lincoln e Danai Gurira, è stato annunciato lo-off di Thededicato ai loro personaggi. In un primo momento si è parlato di una ...

