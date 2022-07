LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna al comando con margine, secondo Cattaneo! Partiti Kung e Van Aert (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.19 Boato per la partenza della maglia verde: probabilmente solo il belga può scalzare Ganna dalla prima posizione. 16.17 PARTE WOUT VAN Aert! 16.16 Quarto Schachmann al traguardo a 55 secondi da Ganna: buona prestazione del tedesco. 16.15 Buon tempo del campione colombiano a cronometro, Dani Martinez, al primo intermedio: solo 8 secondi da Ganna. 16.13 Piuttosto sbiadita la prova di Geniets che arriva undicesimo a 2’56”. 16.11 Si sta avvicinando alla zona di partenza Wout Van Aert dopo il riscaldamento. 16.08 Al terzo intermedio Bettiol paga 1’19” da Ganna ed è ottavo a quasi ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.19 Boato per la partenza della maglia verde: probabilmente solo il belga può scalzaredalla prima posizione. 16.17 PARTE WOUT VAN! 16.16 Quarto Schachmann al traguardo a 55 secondi da: buona prestazione del tedesco. 16.15 Buon tempo del campione colombiano a cronometro, Dani Martinez, al primo intermedio: solo 8 secondi da. 16.13 Piuttosto sbiadita la prova di Geniets che arriva undicesimo a 2’56”. 16.11 Si sta avvicinando alla zona di partenza Wout Vandopo il riscaldamento. 16.08 Al terzo intermedio Bettiol paga 1’19” daed è ottavo a quasi ...

