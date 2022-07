LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: in palio le ultime medaglie, fiorettisti e sciabolatrici, fateci sognare! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-21 Per la squadra italiana in pedana scenderanno Michela Battiston, la campionessa europea Rossella Gregorio e Martina Criscio. 10.18 Il programma si apre alle 10.30 con i quarti di finale del torneo a squadre della sciabola femminile. L’Italia sfida l’Ungheria per entrare in zona medaglie. 10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma 2022 che si svolgono a Il Cairo, in Egitto- Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma 2022. Siamo giunti alle battute finali di questa edizione svoltasi ad Il Cairo (Egitto). ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-21 Per la squadra italiana in pedana scenderanno Michela Battiston, la campionessa europea Rossella Gregorio e Martina Criscio. 10.18 Il programma si apre alle 10.30 con i quarti di finale del torneo a squadre della sciabola femminile. L’Italia sfida l’Ungheria per entrare in zona. 10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata deidiche si svolgono a Il Cairo, in Egitto- Buongiorno e benvenuti nellascritta dell’ultima giornata deidi. Siamo giunti alle battute finali di questa edizione svoltasi ad Il Cairo (Egitto). ...

