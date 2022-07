LIVE Berrettini-Thiem, ATP Gstaad 2022 in DIRETTA: semifinale tutta da vivere con il redivivo austriaco! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria in rimonta di Matteo Berrettini contro Pedro Martinez – Le semifinali del torneo di Gstaad – Le proiezioni in classifica di Matteo Berrettini Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, valida per la prima semifinale del torneo maschile dell’ATP 250 di Gstaad 2022: sesto confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 3 a 2 nei precedenti. L’unico match su terra rossa è stato vinto dall’austriaco al Roland Garros nel 2018 al secondo turno per 6-3 (5)6-7 6-3 6-2. L’azzurro ha vinto gli ultimi due confronti nei round Robin delle ATP Finals 2019 e l’ATP ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria in rimonta di Matteocontro Pedro Martinez – Le semifinali del torneo di– Le proiezioni in classifica di MatteoBuongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Dominic, valida per la primadel torneo maschile dell’ATP 250 di: sesto confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 3 a 2 nei precedenti. L’unico match su terra rossa è stato vinto dall’austriaco al Roland Garros nel 2018 al secondo turno per 6-3 (5)6-7 6-3 6-2. L’azzurro ha vinto gli ultimi due confronti nei round Robin delle ATP Finals 2019 e l’ATP ...

