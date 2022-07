Juve | Cuadrado | «sta nascendo una squadra fortissima»

(Di sabato 23 luglio 2022) Le parole di Juandopo la sfida contro il Chivas: «anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre» Juanha parlato ai canali ufficiali delladopo la partita di ieri notte contro il Chivas. Di seguito le sue parole. «Una bella serata, anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e lo abbiamo fatto. Il Chivas è una buona, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione. Stauna, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta chiedendo il Mister in queste settimane? Correre, correre, correre…» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Juandopo la sfida contro il Chivas: "anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre" Juanha parlato ai canali ufficiali delladopo la partita di ieri notte contro il Chivas. Di seguito le sue parole. "Una bella serata, anche se era una partita ...Sta nascendo unafortissima, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta ...!1) Juventus(getty images) Questo, invece, il tabellino della gara della Juventus contro ...