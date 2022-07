Inside DAZN nel raduno del Bologna | l' episodio disponibile in piattaforma dal 22 luglio

DAZN_IT : Patric ci porta nel ritiro della @OfficialSSLazio ?? Con Milinkovic-Savic che si dà alla pallavolo ?? Inside: Lazio… - DAZN_IT : ?? “Paulo è nella squadra giusta per lui” ?? Allegri commenta il passaggio di #Dybala alla Roma ?? Inside Juventus,… - Pall_Gonfiato : Il nuovo format di #DAZN che s'incentra sul dietro le quinte dei raduni delle squadre - mirko_vale_ : Su Dazn è uscito 'Inside Juventus', che racconta degli obiettivi della squadra, con l'aggiunta di interviste a Pogb… - JohnLemon_1908 : RT @GianniVisnadi: Strumentalizzazioni? Caro #Marotta chi diceva: «Speriamo che #Dybala venga a giocare con noi»? Chi ha ricevuto l’agente… -

INTER MAROTTA - L'amministratore delegato dell' Inter Beppe Marotta ha concesso un'intervista aper il format ''. L'ad nerazzurro ha parlato soprattutto di mercato, in particolare delle ultime questioni relative a Dybala e Bremer . INTER, MAROTTA: 'PER DYBALA NON C'ERA SPAZIO, ROMA ...43 Intervistato daper il format '', che racconta i ritiri delle squadre di A, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha affrontato i temi caldi che in questo momento tengono banco in casa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Intervistato da Dazn per il format “Inside”, che racconta i ritiri delle squadre di A, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha affrontato i temi caldi che in questo momento tengono ban ...