Il faccia a faccia Bonucci-de Ligt: “ha detto cose poco carine, serve rispetto” (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardo Bonucci è il leader della Juventus, dentro e fuori dal campo. Il difensore si candida ad una stagione da grande protagonista, è uno dei migliori anche dal punto di vista tecnico. Il difensore bianconero, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha lanciato una frecciata all’ex compagno de Ligt: “non sono sorpreso della sua partenza perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui”. “Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine. Ne abbiamo parlato dopo le vacanze e lui ha capito. Il Bayern è un grande club ma non è detto che in una squadra top sei ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardoè il leader della Juventus, dentro e fuori dal campo. Il difensore si candida ad una stagione da grande protagonista, è uno dei migliori anche dal punto di vista tecnico. Il difensore bianconero, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha lanciato una frecciata all’ex compagno de: “non sono sorpreso della sua partenza perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui”. “Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state. Ne abbiamo parlato dopo le vacanze e lui ha capito. Il Bayern è un grande club ma non èche in una squadra top sei ...

AlexBazzaro : Siccome in Lega ci sono tante persone che contano più di me come @borghi_claudio che ci ha messo la faccia sul tema… - Giorgiolaporta : Vi hanno chiesto il #supergreenpass anche per lavorare da casa: oggi arriva la #sentenza che reintegra un lavorator… - francescoseghez : Sogno: un partito che faccia un discorso di chiarezza sul tema dell’immigrazione legandolo a calo demografico itali… - aoimotion : @vivcousland Col tempo questa paura è diminuita e io sono diventata molto più agile, ma di certo non perché ho cont… - PatriziaSeveri7 : RT @La_manina__: L'Italia è quel Paese dove puoi stare al governo 20 anni promettendo un milione di posti di lavoro, una cordata di imprend… -

Juve, Bonucci rivela: il faccia a faccia in cui ha demolito De Ligt La Juventus ha un nuovo capitano: Leonardo Bonucci . Già, dal 'tradimento' col Milan, al ritorno, alla fascia. Per giunta con Massimiliano Allegri nuovamente mister, lo stesso Allegri che di fatto lo ... Le novità sulle coalizioni Per quanto gliene faccia e dica ogni tanto anche di grosse, il Cavaliere con lui è assai indulgente. E Sgarbi, debbo dire, sa anche prenderlo dal verso giusto dopo avergliene fatte e dette di grosse, ... Sport Fanpage Whatever it mojito Ci voleva il Migliore dei Migliori per regalarci una farsa che nemmeno l’inesauribile repertorio comico della politica italiana aveva mai sfornato: il premier riceve la fiducia dalla maggioranza assol ... La Juventus ha un nuovo capitano: Leonardo Bonucci . Già, dal 'tradimento' col Milan, al ritorno, alla fascia. Per giunta con Massimiliano Allegri nuovamente mister, lo stesso Allegri che di fatto lo ...Per quanto glienee dica ogni tanto anche di grosse, il Cavaliere con lui è assai indulgente. E Sgarbi, debbo dire, sa anche prenderlo dal verso giusto dopo avergliene fatte e dette di grosse, ... Bonucci svela il faccia a faccia avuto con de Ligt: Ha detto cose poco carine, serve rispetto Ci voleva il Migliore dei Migliori per regalarci una farsa che nemmeno l’inesauribile repertorio comico della politica italiana aveva mai sfornato: il premier riceve la fiducia dalla maggioranza assol ...