Guardiola | «Lewandowski via? Il cuore del Bayern rimane intatto»

(Di sabato 23 luglio 2022) Pepparla delMonaco in vista dell’amichevole tra i tedeschi e il Manchester City nella tournée americana Pepeha parlato delMonaco a Sport 1 in occasione dell’amichevole di domani notte a Green Bay, nello stato del Wisconsin, tra i tedeschi e il Manchester City. Di seguito le sue parole. RITORNO ALMONACO – «No, è escluso. Hanno un tecnico giovane e io quando finirò al City sarò vecchio. Hanno investito molti soldi per lui».– «É vero cheè andato, ma ildelMonaco è ancora lì. Parlo di Muller, Kimmich e Neuer». MERCATO IN ENTRATA – «Non sono sorpreso. Quando chiamano squadre come Real, Barcellona eè ...

