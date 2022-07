Empoli | Parisi piace al Nizza

Walterbishop46 : @MattiaB52 @AllRoundLazio @Enrico1306 Secondo me visto come agisce la Lazio, l'ideale sarebbe fare il contratto di… - Ermagnific0 : Se #Hysaj dovesse raggiungere #Gattuso al #Valencia la #Lazio prenderà un terzino sinistro il primo della lista per… - Giulianomercato : ? Il #Nizza osserva #Viti e #Parisi dell'#Empoli - sportli26181512 : Empoli, il Nizza ne vuole due: Su due gioielli dell'Empoli è piombato il Nizza. Si tratta del difensore Mattia Viti… - LeBombeDiVlad : ?? #Empoli, #Viti e #Parisi attirano interessi in Europa ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

L'sta cercando di difendersi dalle avance del Nizza per due dei suoi gioielli: Viti esarebbero finiti nel mirino dei francesi L'sta cercando di difendersi dalle avance del Nizza per due dei suoi gioielli: Viti esarebbero finiti nel mirino dei francesi. Secondo ...Commenta per primo Su due gioielli dell'è piombato il Nizza . Si tratta del difensore Mattia Viti e del terzino Fabiano. Lo riporta Tuttosport .Una stagione da protagonista dall’Empoli in serie A e un futuro che può essere in Francia. Il terzino dell’Empoli piace, molto, al Nizza: contatti in corso.Tuttosport spiega come l'Empoli stia cercando di difendere due dei suoi principali gioielli (seguiti anche dalla Fiorentina) dall'assalto del Nizza, interessato al ...