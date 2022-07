Di Battista si candida? «Non sono disposto a tutto per tornare in Parlamento» (Di sabato 23 luglio 2022) L’ex deputato: Dipende da che spazio di autonomia c’è all’interno. E punge il Pd: non vince le elezioni ma governa sempre Leggi su corriere (Di sabato 23 luglio 2022) L’ex deputato: Dipende da che spazio di autonomia c’è all’interno. E punge il Pd: non vince le elezioni ma governa sempre

GiovanniCaglio : Di Battista si candida? «Non sono disposto a tutto per tornare in Parlamento». Auguriamoci che ci siano altri 100,… - StefanoBul : @ale_dibattista Paradossale ma funzionale. Se Di Battista si candida, potrebbe portare via voti all'estrema destra. - andradeufficial : @carovana12 Secondo me Renzi fa una lista con Conte, Calenda si mette d’accordo con Potere al Popolo e il PD entra… - Luxgraph : Di Battista si candida? «Non sono disposto a tutto per tornare in Parlamento» #corriere #news #2022 #italy #world… - infoitinterno : Di Battista si candida? «Non sono disposto a tutto per tornare in Parlamento» -