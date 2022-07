Delusione ai Mondiali di atletica: la 4×100 maschile è fuori dalla finale (Di sabato 23 luglio 2022) Eugene – Il momento dell’esultanza, nello sport, si alterna inevitabilmente a quello della Delusione. La staffetta 4×100 maschile azzurra non sfugge purtroppo alla regola, ai Mondiali di atletica a Eugene. Oro olimpico un anno fa a Tokyo, il quartetto composto da Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Chituru Ali (quest’ultimo, con l’ingrato compito di sostituire Marcell Jacobs) si arena nei fondali bassi delle batterie iridate, correndo in un modesto 38.74, decimo tempo assoluto del round che non basta per proseguire nel cammino. L’assenza di Jacobs non può spiegare da sola la prestazione, ed anche nei cambi, seppure migliorabili, non si rilevano incertezze macroscopiche. La realtà, amara, ma abbastanza oggettiva, è che il testimone azzurro ha viaggiato (ed è passato di mano) più lentamente di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022) Eugene – Il momento dell’esultanza, nello sport, si alterna inevitabilmente a quello della. La staffettaazzurra non sfugge purtroppo alla regola, aidia Eugene. Oro olimpico un anno fa a Tokyo, il quartetto composto da Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Chituru Ali (quest’ultimo, con l’ingrato compito di sostituire Marcell Jacobs) si arena nei fondali bassi delle batterie iridate, correndo in un modesto 38.74, decimo tempo assoluto del round che non basta per proseguire nel cammino. L’assenza di Jacobs non può spiegare da sola la prestazione, ed anche nei cambi, seppure migliorabili, non si rilevano incertezze macroscopiche. La realtà, amara, ma abbastanza oggettiva, è che il testimone azzurro ha viaggiato (ed è passato di mano) più lentamente di ...

YrisMarisela : RT @qnazionale: Mondiali atletica 2022: staffetta femminile 4X100 in finale. Delusione per la maschile - qnazionale : Mondiali atletica 2022: staffetta femminile 4X100 in finale. Delusione per la maschile - sportli26181512 : Mondiali Atletica, i risultati di oggi: 4x100 donne in finale con record italiano: La staffetta 4x100 femminile ris… - sportli26181512 : Mondiali Atletica, risultati di oggi: Italia, la staffetta 4x100 eliminata nelle batterie: Grande delusione per la… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: delusione 4×100 maschile eliminata! In finale col record italiano la 4×100… -