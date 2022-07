Conte attacca Letta: è faida nel centrosinistra (Di sabato 23 luglio 2022) Vi ricordate come i giornali mainstream presentavano le divisioni del centrodestra, dopo la formazione del governo Draghi e, più recentemente, dopo la sconfitta alle elezioni amministrative di fine giugno? Si parlava di divisioni inconciliabili – con un velato godimento da parte di chi ha sempre avuto l’elmetto piddino – fino ad arrivare alla “resa dei conti della destra”, così come intitolò La Repubblica solo due settimane fa. A distanza di pochi giorni, potremmo rovesciare il titolo e affibbiarlo alla sinistra italiana: è caos totale tra Pd, M5S e tutti gli altri partiti a trazione riformista. Insomma, se la destra presenta ancora strascichi di divisioni ed incertezze – soprattutto nell’area di Fi, dove nelle ultime ore hanno lasciato il partito Gelmini, Brunetta e Carfagna – ecco che il progressismo di casa nostra deve risolvere una situazione interna incandescente, ben più ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 23 luglio 2022) Vi ricordate come i giornali mainstream presentavano le divisioni del centrodestra, dopo la formazione del governo Draghi e, più recentemente, dopo la sconfitta alle elezioni amministrative di fine giugno? Si parlava di divisioni inconciliabili – con un velato godimento da parte di chi ha sempre avuto l’elmetto piddino – fino ad arrivare alla “resa dei conti della destra”, così come intitolò La Repubblica solo due settimane fa. A distanza di pochi giorni, potremmo rovesciare il titolo e affibbiarlo alla sinistra italiana: è caos totale tra Pd, M5S e tutti gli altri partiti a trazione riformista. Insomma, se la destra presenta ancora strascichi di divisioni ed incertezze – soprattutto nell’area di Fi, dove nelle ultime ore hanno lasciato il partito Gelmini, Brunetta e Carfagna – ecco che il progressismo di casa nostra deve risolvere una situazione interna incandescente, ben più ...

fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - La7tv : #inonda Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte: 'Non mi aspettavo da un ex presidente del consiglio che potesse mette… - oogiook : #Grillo attacca #DiMaio: «Gigino è una “cartelletta”, vuole archiviarsi in qualche ministero della Nato»... Qualunq… - Roky99760738 : RT @mptuitter: Letta dichiara chiusa l'alleanza con Conte. Conte attacca l'agenda Draghi, criticando aspramente Letta perché la invoca. O… - mptuitter : Letta dichiara chiusa l'alleanza con Conte. Conte attacca l'agenda Draghi, criticando aspramente Letta perché la i… -