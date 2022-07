Canone Rai: ecco come potrebbe cambiare nel 2023 la tassa sulla tv diventando regionale (Di sabato 23 luglio 2022) Ci attendono grandi novità in merito al Canone Rai, ma la prima cosa da sapere è che no, non verrà cancellato a breve. Anche nel 2023 ci toccherà pagare l’annosa tassa sul possesso della tv, nonostante spesso e volentieri qualche politico ventila la possibilità di eliminare la stessa. Canone Rai, 23/7/2022 – Computermagazine.itSicuramente cambierà il metodo di pagamento visto che l’Unione Europea ha chiesto al governo italiano di eliminare l’ottimo escamotage che era stato introdotto dal governo Renzi, e che aveva permesso di inserire il Canone Rai direttamente nella bolletta della corrente elettrica, favorendo così il pagamento diffuso e contrastando i furbetti. Questo procedimento è stato però giudicato da Bruxelles “illegale”, di conseguenza per l’anno che verrà bisognerà introdurre un nuovo metodo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Ci attendono grandi novità in merito alRai, ma la prima cosa da sapere è che no, non verrà cancellato a breve. Anche nelci toccherà pagare l’annosasul possesso della tv, nonostante spesso e volentieri qualche politico ventila la possibilità di eliminare la stessa.Rai, 23/7/2022 – Computermagazine.itSicuramente cambierà il metodo di pagamento visto che l’Unione Europea ha chiesto al governo italiano di eliminare l’ottimo escamotage che era stato introdotto dal governo Renzi, e che aveva permesso di inserire ilRai direttamente nella bolletta della corrente elettrica, favorendo così il pagamento diffuso e contrastando i furbetti. Questo procedimento è stato però giudicato da Bruxelles “illegale”, di conseguenza per l’anno che verrà bisognerà introdurre un nuovo metodo ...

CoachDeRosa : @Erfaina1988 Perché i diritti tv dell Inter rispetto al Barcellona valgono quanto il canone Rai - LuigiGaggelli : @reportrai3 La cosa più seccante delle inchieste faziose di Report è che le fa coi miei soldi del canone, auspico a… - gioart79 : RT @GioLario: @repubblica Ficcateveli nel culo i 200 euro, facciamo una class action per non pagare più l'estorsione del canone rai, e poi… - donatodinovi : @gis_giannuzzo E non solo, aboliremo il canone Rai, il bollo auto, le accise sulla benzina ecc ecc. Mortacci loro - daniela_0566 : RT @ilbisa2: Canone Rai Regionale: cosa potrebbe succedere nel 2023 -