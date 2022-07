Calciomercato Napoli, su Zielinski non solo il West Ham: spunta anche un top club di Serie A (Di sabato 23 luglio 2022) Potrebbero non essere finite qui le partenze in casa Napoli. Il Calciomercato estivo ha infatti portato con sé un’aria di rivoluzione con gli addii di calciatori stimatissimi come Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens. Dinanzi a grandi offerte, potrebbero però essere valutate anche altre cessioni. Da ieri, sembrano dunque esserci nuovi dubbi sul futuro di Piotr Zielinski. Sul polacco, ci sono infatti gli occhi del West Ham e il giocatore non sembra essere indispensabile per la dirigenza azzurra dopo il brusco calo avuto nella scorsa stagione, dove ha anche accumulato diverse panchine nelle ultime partite. Foto: Getty Images- Piotr Zielinski Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, su Zielinski sembrano esserci ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Potrebbero non essere finite qui le partenze in casa. Ilestivo ha infatti portato con sé un’aria di rivoluzione con gli addii di calciatori stimatissimi come Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens. Dinanzi a grandi offerte, potrebbero però essere valutatealtre cessioni. Da ieri, sembrano dunque esserci nuovi dubbi sul futuro di Piotr. Sul polacco, ci sono infatti gli occhi delHam e il giocatore non sembra essere indispensabile per la dirigenza azzurra dopo il brusco calo avuto nella scorsa stagione, dove haaccumulato diverse panchine nelle ultime partite. Foto: Getty Images- PiotrSecondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, susembrano esserci ...

