Cagliari | muore a vent' anni durante una partita di calcetto - Cronaca - quotidiano net

Il ragazzo si è accasciato davanti ai compagni di squadra mentre giocava a Sant'Elia a due passi dallo stadio dove gioca il. Il ventenne, che ha anche giocato tra i dilettanti, stava ...Se n'è andato dopo essere andato in pensione da appena quattro mesi, dopo decenni passati a lavorare nello storico panificio del rione cagliaritano della Fonsarda. Gianni Berli è morto a ... Cagliari, ragazzo muore mentre gioca a calcio È morto mentre giocava a calcetto, accasciandosi davanti ai compagni di squadra in campo a Sant'Elia a due passi dallo stadio del Cagliari. Il giovane, che ha anche militato tra i dilettanti, stava di ...Una terribile tragedia sconvolge Cagliari: un ragazzo è morto nella serata di sabato mentre giocava a calcio nel campo del Vecchio Borgo Sant'Elia. Purtroppo i soccorsi da parte del 118 non sono servi ...