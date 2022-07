Agenzia delle Entrate, non rispondere a questa email: è una truffa (Di sabato 23 luglio 2022) Una nuova truffa per email può rubare tutti i vostri dati e avere conseguenze importanti: ecco il messaggio finto dell’Agenzia delle Entrate. Ormai ogni giorno assistiamo a nuove “trappole” online che sono mirate a fare in modo che le persone stesse, inconsapevolmente, forniscano ai malintenzionati i loro dati sensibili. foto Adobe StockQueste genere di truffa detta “phishing” può agire attraverso vari canali: email, sms, chiamate o anche chat su Whatsapp. Alcune sono davvero ben congeniate e possono svuotarti il conto in pochi secondi. Di solito questi malfattori mirano a conquistare la fiducia dei malcapitati fingendo di lavorare per enti certificati come Poste Italiane, le banche o anche l’Agenzia delle ... Leggi su chenews (Di sabato 23 luglio 2022) Una nuovaperpuò rubare tutti i vostri dati e avere conseguenze importanti: ecco il messaggio finto dell’. Ormai ogni giorno assistiamo a nuove “trappole” online che sono mirate a fare in modo che le persone stesse, inconsapevolmente, forniscano ai malintenzionati i loro dati sensibili. foto Adobe StockQueste genere didetta “phishing” può agire attraverso vari canali:, sms, chiamate o anche chat su Whatsapp. Alcune sono davvero ben congeniate e possono svuotarti il conto in pochi secondi. Di solito questi malfattori mirano a conquistare la fiducia dei malcapitati fingendo di lavorare per enti certificati come Poste Italiane, le banche o anche l’...

